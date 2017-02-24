MLB》600轟巨砲遭冷落 索沙不滿：人們忽略我
2017/02/24 12:08
索沙。（資料照，路透）
〔體育中心／綜合報導〕日前大聯盟名人堂投票，生涯609轟的前小熊重砲索沙（Sammy Sosa）得票率不到10％，他近日接受媒體訪問時抱怨，人們都不了解、甚至忽略他，更稱自己被當成全世界最爛的人。
「有一件事我不明白，很多隊友曾經接受我的幫助，但他們把我當成是世界上最糟糕的人。」索沙不禁自問：「我做錯了什麼，會導致今天人們會如此對待我？」
索沙曾在1998年與馬怪爾（Mark McGwire）展開全壘打大戰，最後他以66轟作收，馬怪爾則有70轟。不過，索沙和馬怪爾等球星之後都陷入禁藥疑雲，很多球員都被球迷原諒，像是邦茲（Barry Bonds）還有機會當教練，唯獨索沙沒有。
此外，索沙也很不滿今年名人堂票選中只有8.5％的得票率，他強調當年是自己和馬怪爾震振興棒球，很驚訝自己的票數這麼少，但看到其他球員得票率很高，「為何我沒有得到相同的待遇？」
索沙。（資料照，美聯社）
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