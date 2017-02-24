中職》出國前就知合約已談定 王勝偉：感謝球團
2017/02/24 14:24
王勝偉感謝球團。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟今天宣布和當家游擊手王勝偉簽下兩年合約、平均月薪40萬，而王勝偉昨天隨經典賽台灣隊赴神戶移訓之前，就知道合約已談定，他透過經紀公司表示：「謝謝球團的肯定。」
4月滿33歲的王勝偉，這次透過寶悍經紀公司談約，今、明年月薪分別為38、42萬元，另有激勵獎金每年20萬，總值1000萬元。經紀人陳德倫表示，「在勝偉出國之前，就已經跟他講過合約的事。」
王勝偉已和台灣隊在神戶練球，為3月初開打的經典賽做最後調整。他表示謝謝球團提出複數年合約，代表對他這些年來的肯定，也希望能夠健康打滿一整季，幫助兄弟拿下總冠軍。
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