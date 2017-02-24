桌球》卡達公開賽 本土最強女雙無緣四強

鄭怡靜（左）、陳思羽（右）（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕首度在公開賽合體的「本土最強女雙組合」鄭怡靜／陳思羽，今天在卡達桌球公開賽女雙8強戰，以2：3遭南韓組合田志希／梁夏銀逆轉，無緣晉級4強。

鄭陳配首輪以3：2力退香港組合吳穎嵐／蘇慧音，8強戰面對去年瑞典公開賽亞軍田志希／梁夏銀，首局以12：10後來居上。

第2局，世界排名第5的鄭怡靜在移位時突然扭傷左腳，當場大叫一聲，在短暫傷停治療後重返賽場，但移動似乎受影響，鄭陳配以5：11失守。

隨後雙方各下一城，決勝局，鄭陳配在9：8領先時亂了節奏，連丟3分，9：11遭逆轉。

田志希（左）、梁夏銀（右）（取自國際桌總官網）