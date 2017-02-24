中職》富邦悍將本土58人聯盟最多 兄弟簽不簽洪宸宇季前決定

富邦悍將註冊58名本土球員，是中職4隊最多。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒各隊今天向聯盟提出本季註冊名單，僅Lamigo桃猿完成3名洋將註冊，本土球員以富邦悍將58人最多。

猿隊共註冊59人，包含道恩斯、賽格威、史博威3位洋投，教練16人、投手26人都是4隊最多；中信兄弟、統一獅各註冊57、54人，都還沒註冊洋將，中信內野手17人是4隊最多。

富邦不含洋將就註冊58人，捕手8人、外野手12人都是4隊最多，教練16人與猿隊並列最多，投手還沒註冊洋將已有25人；一旦3位洋將完成註冊，勢必超過最多60人的上限，屆時有人會被移出60人註冊名單，被移出者今年只能打二軍。

聯盟將在3月1日前完成審核（譬如新人、洋將、自由球員是否簽訂合約），3月2日在中職官網正式公告。

中信領隊楊培宏表示，等3名洋將完成註冊，人數剛好達到60人上限，是否與隨隊測試的洪宸宇簽約，等球季開打前再決定，屆時若註冊洪宸宇，勢必要把1人移出60人名單。

2017年中職四球團申請註冊名單（上）。（記者徐正揚攝）

2017年中職四球團申請註冊名單（下）。（記者徐正揚攝）