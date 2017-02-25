經典賽》不適應高尺巨蛋 古巴守備頻出狀況不敵南韓

張元準今先發抗古4局無失分。（取自asiae）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天南韓和古巴在高尺巨蛋進行熱身賽，揮別前兩戰總計只敲6安的陰霾，這一戰南韓打線全場敲出11支安打，最終就以6：1擊敗古巴。

日前南韓總教練金寅植已表明，首戰對以色列將推出左投張元準先發，今天張元準對古巴先發4局用了57球，被敲3安、飆出3K，無失分，最快球速140公里。

古巴初次造訪高尺巨蛋，野手似乎不適應場地特性，全場發生3次失誤，包括內野手對於人工草皮滾地球彈跳速度較快，掌握度不佳，以及外野手在接飛球時，因巨蛋屋頂透光「吃球」，第一時間看不到球造成判斷錯誤，還有平飛安打落地後第一個彈跳沒算準，用手套蓋球造成失誤，這些狀況值得目前在日本神戶移地訓練的台灣隊注意。

古巴打線全場擊出9支安打，不過攻勢不連貫，只拿到1分，投手群還奉送對方7次保送，投打守都需要再調整。