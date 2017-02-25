台日對抗賽》聯盟情蒐資料用心 洪總與鄉長大力按讚

Lamigo桃猿陳禹勳。（中華職棒聯盟提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職聯隊昨天收到經典賽日本隊的情蒐資料，總教練洪一中、投手陳禹勳都覺得聯盟做得非常用心。

聯盟昨天把情蒐資料發給教練與球員，不但安排專人進行講解，更把影片上傳雲端以便全隊隨時參考，洪總指出，短期賽事雖然要看臨場狀況，但要如何應對，期蒐資料多少有幫助，「感覺到聯盟很用心，台灣棒球慢慢在進步，有提醒選手要帶去球場。」他說。

洪總看完情蒐資料後，印象最深刻的是日本打者打擊熱區範圍很廣，尤其是筒香嘉智、山田哲人、內川聖一等人，「山田腳程很快，打擊面也很廣，好幾個打者的死角很小，投手控球要很好才投得到。」他說。

陳禹勳在臉書發文感謝聯盟：「雖然只有兩場比賽，但他們還是很認真，每個投手、打者的資料都有，而且是最新的」，他表示，透過電玩對日本隊打者很熟悉，臨場就拿出最好的球種對決。