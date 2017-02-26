台日對抗賽》大王對決成真！則本昂大28日首戰先發

則本昂大預計在28日台日對抗賽先發。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕日前記者會「大王」王柏融才提到對日本國家隊最有印象的投手有巨人菅野智之和樂天則本昂大，很快地2人就有機會對決，今天日本隊監督小久保裕紀受訪透露，28日台日對抗賽首戰確定由則本昂大先發，昨天熱身賽受傷的内川聖一在休息後也有機會出賽。

昨天日本隊進行首次熱身賽，首戰不敵軟銀，陣中大將內川聖一在守備時右肩受傷退場，他表示，在經典賽開打只剩下4場比賽，雖然傷處還是會疼痛，但他仍表達希望在28日台日對抗賽上場的意願。至於日本隊唯一大聯盟球星青木宣親，預計在3月3日、5日的熱身賽打第一棒。

中職聯隊今早搭機前往日本福岡，這次共帶了10名投手、3名洋投，預計10位投手都會上場，先發投捕搭檔確定由王溢正、林泓育擔綱，王溢正在去年台日對抗賽也是首戰先發，當時投3局失4分，第2場由中信兄弟投手鄭凱文先發，打線由王柏融、隊長「恰恰」彭政閔扛3、4棒，林泓育、陳俊秀、潘武雄等人也是中心棒次人選。

中職聯隊王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）