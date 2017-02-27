MLB》大聯盟春訓首度亮相 胡智為3球完美下班

胡智為大聯盟春訓首次登場演出無失分。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕繼旅美小將張進德昨在大聯盟春訓開轟後，光芒潛力投手胡智為今天接力登場，面對紅襪後援1局演出無失分，首次參加大聯盟春訓就在教練團面前留下良好印象。

胡智為今天在第8局平手時上場中繼，僅花3球就解決3名打者完成工作，取得首個中繼點，最後光芒在下半局連拿3分，終場以7：3擊敗紅襪。