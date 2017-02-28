NBA》柯瑞三分球11投皆墨追平難堪紀錄 勇士照贏76人
2017/02/28 11:30
柯瑞。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士當家後衛柯瑞（Stephen Curry）今天在客場對76人時外線不靈光，三分球11投0中，追平NBA紀錄，但他全場仍拿下19分，勇士靠杜蘭特（Kevin Durant）、K.湯普森（Klay Thompson）合砍48分，最後以119：108贏球。
柯瑞此役三分外線投籃表現差，11顆三分球沒有命中，不過他整場比賽23投7中，外加罰球5投全進拿下19分，另有6助攻、4籃板、2抄截。
三分球11投盡失也刷新柯瑞個人最慘紀錄，還追平NBA紀錄。柯瑞去年在11月4日時三分球10投皆墨，讓個人例行賽投進三分球連續場次的NBA紀錄在157場中止。
翻開NBA歷史上，包含伯克（Trey Burke，現為巫師隊球員），沃克（Antoine Walker，前NBA球星）都曾創下三分球11投0中的尷尬紀錄。
勇士杜蘭特拿下全場最高的27分，K.湯普森21分，帕丘利亞（Zaza Pachulia）16分，D.格林（Draymond Green）14分、11助攻。勇士全場三分球29投僅6中，命中率20.7％。
76人方面，薩里奇（Dario Saric）21分、7藍板、7助攻，韓德森（Gerald Henderson）16分，卡文頓（Robert Covington）、霍姆斯（Richaun Holmes）各拿15分，羅德里戈茲（Sergio Rodriguez）10分、史道斯卡斯（Nik Stauskas）各得10分。76人全場失誤有22次，比勇士的13次還要多。
柯瑞。（美聯社）
杜蘭特。（USA Today Sports）
K.湯普森。（USA Today Sports）
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