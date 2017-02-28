NBA》魔獸暴力掛框被趕出場 竟對女球迷做這件事（影音）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）作客塞爾提克主場，第三節因為掛在籃框上被趕出場。退場前，他戲弄塞爾提克球迷的畫面被場邊攝影機拍下。

豪爾德退場時，在一名塞爾提克女球迷面前脫球衣，只見該名女球迷興奮地又跳又叫，沒想到魔獸脫下球衣後，竟然遞給旁邊的人，該名女球迷臉色一沉，相當尷尬。

老鷹與塞爾提克此役打得火熱，第三節豪爾德對於哈福德（Al Horford）籃下的犯規相當不滿，用手一推，雙方球員們吵了起來，後來魔獸拿籃框出氣，當場被裁判趕出場，留下17分12籃板的成績，終場老鷹以114：98贏球。

魔獸戲弄女球迷：