台日對抗賽》吸睛拚人氣！美女啦啦隊較靚引球迷圍觀
2017/02/28 18:40
〔特派記者吳清正／台日本福岡報導〕台日職棒對抗賽開打之前，雙方啦啦隊先較靚，熱情舞蹈吸引許多球迷，成功炒熱氣氛。
中職為了台日賽從四隊各選出2名啦啦隊組成「CPBL Girls」，日本隊也從各球團選出12名啦啦隊，今天賽前雙方在福岡巨蛋球場外舞台先發表演舞蹈，現場氣氛熱烈，而比賽開始後，她們分別在三壘和一壘休息室上方特別架設的加油席繼續帶動球迷。
啤酒妹（特派記者林正堃攝）
啤酒妹 彩香（特派記者林正堃攝）
中職啦啦隊表演（特派記者林正堃攝）
中職啦啦隊表演（特派記者林正堃攝）
中職啦啦隊表演（特派記者林正堃攝）
日職啦啦隊表演（特派記者林正堃攝）
日職啦啦隊表演（特派記者林正堃攝）
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