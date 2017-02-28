台日對抗賽》吸睛拚人氣！美女啦啦隊較靚引球迷圍觀

〔特派記者吳清正／台日本福岡報導〕台日職棒對抗賽開打之前，雙方啦啦隊先較靚，熱情舞蹈吸引許多球迷，成功炒熱氣氛。

中職為了台日賽從四隊各選出2名啦啦隊組成「CPBL Girls」，日本隊也從各球團選出12名啦啦隊，今天賽前雙方在福岡巨蛋球場外舞台先發表演舞蹈，現場氣氛熱烈，而比賽開始後，她們分別在三壘和一壘休息室上方特別架設的加油席繼續帶動球迷。

啤酒妹（特派記者林正堃攝）

啤酒妹 彩香（特派記者林正堃攝）

中職啦啦隊表演（特派記者林正堃攝）

中職啦啦隊表演（特派記者林正堃攝）

中職啦啦隊表演（特派記者林正堃攝）

日職啦啦隊表演（特派記者林正堃攝）

日職啦啦隊表演（特派記者林正堃攝）