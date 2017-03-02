棒球》再勝日本！高苑單局灌4分 紀念賽力退早稻田

高苑科大跑者在４局上回本壘遭早稻田大學捕手吉見健太郎在本壘前阻殺。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕2017年日本早稻田大學野球部訪台百年紀念賽第二場賽事，今移師高雄市立德棒球場舉行，迎戰高苑科大，最後高苑就以4：2力克早稻田，帶走勝利，也讓早稻田在百年紀念賽中吞下首敗。

高苑科大今天派出林軍掛帥先發，先發3局只被擊出1支安打，不過因為手不太舒服提早退場休息，接替上場的陳韋呈雖然一上場就先抓一個出局數，不過卻接連被早稻田擊出3支安打失1分，並留下2跑者在壘上，緊急登板的陳俊宇連抓兩個出局順利化解危機。

至於早稻田先發投手北濱竣介，則遭到高苑科大打線襲擊，前3局雖然都能順利守住不失分，不過第4局開始，高苑科大劉育瑋、田仕杰、龔靖接連安打攻下分數，加上觸身球與高飛犧牲打，單局攻下4分大局，也讓高苑最後就以2分差擊敗早稻田。

賽後高苑科大教練王俊文表示，今天贏球主要關鍵就是有把細節做好，前面幾局雖然有上壘但是拿不到分數，不過靠著積極的戰術，也順利把該拿的分數拿下來，加上今天投手群表現還不錯，才順利拿下勝利。

此外，王俊文也稱讚早稻田的守備基本動作確實，包含補位與聲音交代上，都是值得高苑好好學習的地方，而早稻田守備教練佐藤厚志則說：「今天球隊似乎因為疲勞影響到表現，包含守備跟打擊都還有需要調整的地方，明天有一天休兵日，也希望球隊能盡快消除疲勞感，來面對後面兩支勁敵，包含3/4迎戰台體大，3/5挑戰文化大學。」

高雄市長陳菊出席早稻田大學野球部訪台百年紀念活動後受訪時表示，南部人滿心期待環保署、勞動部和農委南遷。（記者方志賢攝

早稻田大學先發投手北濱竣介。（記者黃志源攝）

高苑科大先發投手林軍。（記者黃志源攝）

高苑科大打者張瑞杰在4局上擊出1分打點一壘安打，攻下第4分。（記者黃志源攝）

高苑科大打者龔靖在4局上擊出1分打點二壘安打，率先為高苑攻下分數。（記者黃志源攝）