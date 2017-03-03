經典賽》日本找到苦戰台灣原因 「恐成冠軍路大阻礙」
2017/03/03 10:39
郭總點名大師兄是台灣隊key man。（特派記者羅志朋攝）
〔體育中心／綜合報導〕日本武士首戰遭中職聯軍擊潰，次戰雖然扳回一城，仍然有許多不安感，日本媒體今天就撰文指出，本屆經典賽有可能在第二輪碰上台灣隊，擔心台灣成為日本冠軍路的大阻礙。
《東京體育》撰文探討日本為何輸掉首戰，Lamigo捕手林泓育受訪將獲勝原因歸於大量的資訊，「在台灣，每天都會播日本職棒的比賽，台灣職棒選手多少了解日本主力投手或野手的特徵，然後在YouTube也可以很容易看到影片，根據這些資訊來擬定策略。」
林泓育舉例，日本投手的投球姿勢相對緩慢，打者能夠跟上，而我們的投球節奏會有細微變化，打者的timing會被影響，雖然說日本的打者還在調整階段，打起來還是不那麼順手，「如果台灣隊有機會在經典賽與日本交手，可能也會有相同的策略。」
台灣隊在預賽首輪與南韓、荷蘭與以色列同組，日本媒體將荷蘭、南韓視為假想敵，但也認為荷蘭有投手的問題，南韓也都是國內球員居多，戰力有疑慮，台灣如果能突破首輪，第二輪與日本交手的可能性很高，屆時將成為飛往美國的阻礙。
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