經典賽》郭俊麟被轟場內全壘打 台灣隊、警察廳戰成平手
2017/03/03 21:35
郭俊麟中繼2.2局失1分。（特派記者羅志朋攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今晚於高尺巨蛋首次進行實戰，熱身賽對上警察廳，先發江少慶前2局無失分，卻在第3局挨打，台灣隊第5局掀起絕地大反攻，可惜郭俊麟被跑出場內全壘打，4：4打成平手。
江少慶前2局只因失誤和一支安打上壘，沒有失分，第3局飆出152公里球速，但連續被敲3支安打和一保送失2分退場，陳冠宇上來救火，滿壘投出保送擠回1分，之後投出三振中斷對方攻勢，下一局連飆3K，1.2局共送出5張老K無失分。
5局上，台灣隊在換投後獲得2次保送，警察廳再換上單局第2任投手，林哲瑄敲出中外野安打，帶有1分打點，滿壘後林志祥高飛犧牲打再添1分，蔣智賢接著補上二壘安打，台灣隊3：3追平，6局上再由胡金龍高飛犧牲打取得超前分。
5局下台灣隊換投郭俊麟，他送出2K讓對手三上三下，但6局下續投，警察廳打者金泰珍中外野飛球，中、右外野手林哲瑄、高國輝相撞，金泰珍趁亂跑出場內全壘打，兩隊再戰成4：4平手，比賽後段雙方皆沒有再進帳，9局下倪福德雖投出觸身球保送，接連解決3名打者無失分，4：4收場。
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