HBL》高國豪轟38分超狂 松山大勝南山笑收第5冠

高國豪全場轟下38分率領松山拿下第5冠。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕衛冕軍南山高中與「綠色神盾」松山高中連兩年在HBL男子組冠軍戰上演「雙山大戰」，吸引爆滿球迷塞爆台北小巨蛋，松山一哥高國豪展現高中籃壇第一人的霸氣，第三節獨拿15分、全場狂轟38分，率隊以74：62贏球，報了上屆在冠軍戰輸球的一箭之仇，替自己的高中生涯畫下完美句點，也確定拿下總冠軍戰MVP，同時也是生涯第二座。

HBL畫下句點 女子組普門封后

105學年HBL男、女甲級正式劃下句點，男子組冠軍為松山高中、亞軍南山高中，能仁家商拿第三、高苑工商連兩屆以第四名作收。女子組冠軍為普門高中，她們贏得校史第二冠、亞軍為永仁高中，季軍則是由上演大逆轉的滬江高中奪得、南山高中以第四收尾。

雙山上屆在總決賽交手，南山靠著「板凳暴徒」吳季穎在第四節跳出來，逆轉扳倒挑戰二連霸的松山。

本屆松山改以挑戰者身份前來挑戰尋求衛冕的南山，上半場綠色神盾的一哥高國豪拿到15分，且主控陳宏哲展現極佳效率，出手6次命中5球，挹注12分，且衛冕軍半場21投4中，包括三分球15投1中，陷入20：34落後。

高國豪全場轟下38分率領松山拿下第5冠。（記者林正堃攝）

易籃後，高國豪依舊勢不可擋，連連快速切入得分，三分外線也能進球，有效提升球隊士氣，最多領先至23分，而高國豪這節就轟下15分，松山也以58：39遙遙領先。

有著第三節打下的雄厚領先優勢，松山這回拒絕重蹈覆轍，穩穩將勝利放入口袋，隊史繼97、98、99與103學年，再度稱霸高中籃壇，收下第5座冠軍。

高國豪全場轟下38分率領松山拿下第5冠。（記者林正堃攝）

松山主控陳宏哲。（記者林正堃攝）