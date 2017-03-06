中職》台灣隊連打3天 洪總：投手調度是嚴苛考驗
2017/03/06 14:12
〔記者徐正揚／屏東報導〕第4屆世界棒球經典賽將於今晚5點30分開打，Lamigo桃猿總教練洪一中、捕手林泓育都認為，台灣隊雖然首日休兵，但明天起連續3天都有賽事，對投手調度將是嚴苛考驗。
台灣與荷蘭都從明天起連打3天，洪總指出，經典賽對投手不但設有球數限制，還強制投多少球要休多少天，這對連續3天都有比賽的球隊會很辛苦，「萬一前2場有些狀況，第3場可用投手就很有限。」他說。
南韓今天首戰以色列，明天對荷蘭後休兵1天再對台灣，洪總認為，這就是主辦國在賽程安排上的優勢，可以針對整體佈局選擇對手，「地主前2場排的對手，一般會是賽前評估一強一弱的，休息1天再對有取勝機率但要小心應戰的。」他說。
林泓育同意洪總的看法，並覺得以色列教練團很有頭腦，針對比賽性質安排陣容，「他們投手感覺好像比較弱，帶16人卻是這組最多，為的就是因應球數限制，因為打完前2場會休1天，每場都有一定數量的投手能用，他們一定用車輪戰。」他說。
Lamigo桃猿林泓育。（記者徐正揚攝）
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