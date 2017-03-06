籃球》「Dunk City」再現！美大學男籃後衛灌壞計時器（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太狂！有「Dunk City」之稱的佛羅里達海灣海岸大學男籃，再度有球員展現驚人灌籃，這次受害者則是籃框上的計時器。

曾多次在NCAA第一級賽場中上演驚人灌籃而被冠上「Dunk City」稱號的佛羅里達海灣海岸大學男籃，再度有球員展現誇張灌籃。

昨與北佛羅里達大學的比賽中，後衛塔克（Rayjon Tucker）接獲隊友傳球後，直接殺入禁區雙手爆扣，計時器也因此故障，不過狀況隨即遭到排除，佛羅里達海灣海岸大學最終也以77：61大勝北佛羅里達大學。