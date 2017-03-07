NBA》柯瑞熱身耍寶 將籃球當作3種球來打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）又有新花招，繼先前熱身將籃球當成棒球以及足球後，這次柯瑞在暖身時，又將球當成高爾夫球、美式足球以及排球來打。

柯瑞在今日對上老鷹的比賽前，在熱身時搞笑將籃球當成高爾夫球，並拿出水瓶將球打出。之後又模仿美式足球的長開球手傳球，最後甚至將球當成排球打。而在一連串的耍寶後，柯瑞才認真的進行三分跳投練習，也成功將球投入籃框。

本場比賽，勇士最終以119：111戰勝老鷹，而柯瑞拿下24分、9助攻，其中三分球15投6中。