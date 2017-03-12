羽球》全英女單戴資穎壓軸爭冠 男單「林李」大戰破局

戴資穎闖進全英公開賽女單冠軍戰。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕總獎金60萬美元（約1872萬台幣）頂級超級系列賽全英公開賽冠軍戰台灣時間今天晚間八點開打，女單世界球后戴資穎大戰泰國前球后依瑟儂將壓軸登場，預計明天凌晨12點上陣（MOD博斯無限台直播）。

世界排名第一的戴資穎將面對世界第七、去年短暫登頂的泰國女將依瑟儂，兩人都尋求生涯首座全英公開賽冠軍，依瑟儂受訪時表示，當今女單比過往競爭更為激烈，她希望能跟四年前的結局有所不同，她當時三局不敵丹麥名將鮑恩（Tine Baun）。

男單決賽則由當今球王、大馬李宗偉面對非種子中國小將石宇奇，這位中國年輕好手今天凌晨直落二擊敗衛冕軍「超級丹」林丹，闖進冠軍戰，石宇奇阻止了「林李」大戰，這位小將今年21歲，首度參加全英就挺進決賽，他四強後激動地說，他非常開心，林丹則解釋，自己並不在最佳狀態。