經典賽》延長賽敲致勝安 中田翔：是隊友給我機會表現（影音）
2017/03/13 11:58
Sho Nakata, put the team on your back. https://t.co/PLPOp6nJEX #WBC2017 pic.twitter.com/ok3xDU1bvC— WBC Baseball （@WBCBaseball） 2017年3月12日
〔體育中心／綜合報導〕日本昨與荷蘭大戰將近5小時辛苦摘勝，連三場開轟、在延長賽擊出超前安的中田翔扮演致勝功臣，賽後受訪時不改其爽朗個性，直言真是累斃了。
「每個人都表現地十分頑強，投手們也極具韌性，我想日本隊還會持續進步。」中田翔說，手感火燙的他此役碰上荷蘭強投范登赫克毫無懼色，首打席率先擊出二壘安打，下一打席就將球扛出左外野大牆，以石破天驚的三分彈助日本取得5：1領先。
中田翔連三場炸裂。（美聯社）
范登赫克於2015年加盟日職，為軟銀隊王牌投手，曾創下跨季14連勝驚人紀錄，中田翔表示自己在日職對范登赫克打不好，但仍想正面對決、渴望開轟。打擊教練指示要他盡力揮棒、主動進攻，「站上打擊區，看到喜歡的球就全力揮擊。就算是第一顆球，只要投太甜，我照打不誤。」中田翔說。
而談到11局的關鍵超前安，中田翔回憶，當時進入突破僵局制，雙方一二壘都有跑者，前一棒的鈴木城也表示要把機會做給他，以犧牲觸擊推進隊友至二三壘。
「鈴木跟我說，他會給我機會表現，我整個熱血沸騰，試著拿出最佳表現，為了球隊，也為了鈴木。」隨後中田翔不負眾望，一棒掃出2分打點超前安，完成致勝一擊。
中田翔正面對決擊出致勝安。（法新社）
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