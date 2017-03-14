經典賽》台灣隊「打高投低」專家直指缺乏本土先發強投

台灣隊在經典賽預賽苦吞3連敗遭到淘汰，下屆將從資格賽打起。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在經典賽預賽苦吞3連敗遭到淘汰，下屆將從資格賽打起，外界檢討聲浪四起，熟知台灣棒球、熱愛中華職棒的日本棒球作家駒田英撰文表示，台灣隊「打高投低」，本土先發投手戰力的養成，是台灣隊現階段的課題。

內文指出，台灣隊打者雖然在本屆經典賽繳出好表現，但投手仍是台灣隊較弱的一環，本屆徵召旅外球員不如預期，僅找來郭俊麟、陳冠宇、宋家豪和江少慶，先發投手都過於仰賴旅外選手，這也凸顯出台灣先發投手培育的不足。

中職先發投手大多以洋投為主力，去年達到規定投球局數的只有王溢正和鄭凱文，兩人以前也是旅外球員，對於先發投手的養成，他指出中職目前也都開始啟用外籍教練，希望能藉由國外訓練的方式提升年輕球員的實力。

內文也特別提到，經典賽慘敗與棒協和中職的角力有關，未來仍有亞運、東京奧運等重大賽事，「內鬥」也是必須解決的問題之一。