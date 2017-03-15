經典賽》歐多這個動作 竟被大聯盟70天菜鳥嗆聲（影音）
2017/03/15 11:24
〔體育中心／綜合報導〕委內瑞拉「拳王」歐多（Rougned Odor）昨在9局上帥氣甩棒，結果球沒飛出球場外，變成最深遠的一壘安打。在大聯盟僅待70天的菜鳥布雷格曼（Alex Bregman）在推特開嗆，認為此舉會傷害到球隊贏球的機會。
委內瑞拉昨在9局以1：2落後，卡布雷拉（Miguel Cabrera）先轟出追平全壘打，歐多（Rougned Odor）也在一壘有人擊出深遠飛球，以為是全壘打，先帥氣甩棒再慢慢跑，後來球沒有飛出去，幸虧跑者機靈先跑回本壘，依然超前比分。
菜鳥布雷格曼看到這幕後，起初在推特寫道歐多的動作好像球已經飛出去似的（搖頭），但過沒多久就把該則推特刪掉，後來有網友留言，歐多只是享受勝利的感覺，布雷格曼回他，「我對甩棒沒有任何問題，我不喜歡的原因是他這個動作可能傷害到贏球的機會。」
布雷格曼本屆代表美國隊出征經典賽，明天就會碰上歐多的委內瑞拉，屆時他將擔任先發游擊手。
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