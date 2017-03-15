經典賽Live》多明尼加開轟 扳平波多黎各

2017/03/15 09:42

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

多明尼加

 0 1

1

3

0

波多黎各

 1

1

1

0

第二局

2上，多明尼加克魯茲（Nelson Cruz）轟出全壘打，追平比數。

第一局

1下，波多黎各靠2保送攻占一二壘，莫里納（Yadier Molina）適時安打送回分數。

1上，多明尼加開局連敲2安，又靠保送0出局滿壘，可惜包提斯塔遭三振，桑塔納（Carlos Santana）擊出右外野飛球遭接殺，三壘跑者回本壘卻遭羅沙里歐（Eddie Rosario）雷射肩阻殺，留下滿壘殘壘。

賽前報導

〔記者徐正揚／綜合報導〕本屆經典賽美洲區8強賽將移師聖地牙哥，在教士隊主場沛可球場舉行，首戰於台灣時間今天上午9點登場，由上屆冠、亞軍多明尼加與波多黎各交手，波多黎各預計推出台灣球迷非常熟悉的羅曼先發，多明尼加則派出效力紅雀的馬丁尼茲把關。《繼續閱讀》

雙方先發：

多明尼加

棒次

波多黎各

Segura DH

1

Pagán LF

Machado SS

2

Lindor SS

Canó 2B

3

Correa 3B

Bautista LF

4

Beltrán DH

Santana 1B

5

Molina C

Cruz RF

6

Baez 2B

Beltre 3B

7

Rosario RF

Polanco CF

8

Rivera 1B

Castillo C

9

Fuentes CF

Martinez 

先發投手

羅曼

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.