經典賽Live》多明尼加開轟 扳平波多黎各
2017/03/15 09:42
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多明尼加
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波多黎各
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第二局
2上，多明尼加克魯茲（Nelson Cruz）轟出全壘打，追平比數。
第一局
1下，波多黎各靠2保送攻占一二壘，莫里納（Yadier Molina）適時安打送回分數。
1上，多明尼加開局連敲2安，又靠保送0出局滿壘，可惜包提斯塔遭三振，桑塔納（Carlos Santana）擊出右外野飛球遭接殺，三壘跑者回本壘卻遭羅沙里歐（Eddie Rosario）雷射肩阻殺，留下滿壘殘壘。
賽前報導
〔記者徐正揚／綜合報導〕本屆經典賽美洲區8強賽將移師聖地牙哥，在教士隊主場沛可球場舉行，首戰於台灣時間今天上午9點登場，由上屆冠、亞軍多明尼加與波多黎各交手，波多黎各預計推出台灣球迷非常熟悉的羅曼先發，多明尼加則派出效力紅雀的馬丁尼茲把關。《繼續閱讀》
雙方先發：
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多明尼加
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棒次
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波多黎各
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Segura DH
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1
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Pagán LF
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Machado SS
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2
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Lindor SS
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Canó 2B
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3
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Correa 3B
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Bautista LF
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4
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Beltrán DH
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Santana 1B
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5
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Molina C
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Cruz RF
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6
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Baez 2B
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Beltre 3B
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7
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Rosario RF
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Polanco CF
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8
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Rivera 1B
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Castillo C
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9
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Fuentes CF
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Martinez
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先發投手
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羅曼
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