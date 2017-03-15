經典賽Live》多明尼加開轟 扳平波多黎各

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 多明尼加 0 1 1 3 0 波多黎各 1 1 1 0

第二局

2上，多明尼加克魯茲（Nelson Cruz）轟出全壘打，追平比數。

第一局

1下，波多黎各靠2保送攻占一二壘，莫里納（Yadier Molina）適時安打送回分數。

1上，多明尼加開局連敲2安，又靠保送0出局滿壘，可惜包提斯塔遭三振，桑塔納（Carlos Santana）擊出右外野飛球遭接殺，三壘跑者回本壘卻遭羅沙里歐（Eddie Rosario）雷射肩阻殺，留下滿壘殘壘。

賽前報導

〔記者徐正揚／綜合報導〕本屆經典賽美洲區8強賽將移師聖地牙哥，在教士隊主場沛可球場舉行，首戰於台灣時間今天上午9點登場，由上屆冠、亞軍多明尼加與波多黎各交手，波多黎各預計推出台灣球迷非常熟悉的羅曼先發，多明尼加則派出效力紅雀的馬丁尼茲把關。《繼續閱讀》

雙方先發：

多明尼加 棒次 波多黎各 Segura DH 1 Pagán LF Machado SS 2 Lindor SS Canó 2B 3 Correa 3B Bautista LF 4 Beltrán DH Santana 1B 5 Molina C Cruz RF 6 Baez 2B Beltre 3B 7 Rosario RF Polanco CF 8 Rivera 1B Castillo C 9 Fuentes CF Martinez 先發投手 羅曼