籃球》重演季軍戰戲碼 能仁「三核心」聯手擊退高苑

世界中學生籃球錦標賽，能仁高承恩切入籃下取分。（記者羅沛德攝）



〔記者廖聿偉／台北報導〕2017世界中學生籃球錦標賽國內選拔首戰，上演本學年度HBL季軍戰組合，由於年齡有18歲限制，幾乎所有高三生皆不能參賽，但能仁靠著三名高二主力陳范柏彥、高承恩和谷毛唯嘉組成「三核心」聯手出擊，助能仁家商終場以57：42擊敗高苑工商，四強戰將強碰松山高中。

經過小巨蛋大場面的洗禮，能仁球員更將成熟，即使得分雙箭頭蘇志誠和謝亞軒將畢業，但能仁靠著「三核心」和潛力十足的高一球員，戰力仍具競爭力，教練楊政倫表示，「一、二年級球員還需要磨合，但球隊換血成功，看好高一林彥廷能頂替謝亞軒的火力。」

下屆隊長大熱門陳范柏彥認為，成為學長責任就更大，必須帶領球隊走得更遠，他也期許自己加強外線和籃下腳步，就算身材沒有南山吳沛嘉或譚傑龍出色，但仍希望用技巧取勝。

世界中學生籃球錦標賽，能仁高承恩切入籃下取分。（記者羅沛德攝）



世界中學生籃球錦標賽，能仁谷毛唯嘉籃下取分。（記者羅沛德攝）



世界中學生籃球錦標賽，能仁谷毛唯嘉籃下取分。（記者羅沛德攝）



世界中學生籃球錦標賽，能仁谷毛唯嘉籃下取分。（記者羅沛德攝）



世界中學生籃球錦標賽，能仁陳范柏彥籃下取分。（記者羅沛德攝）



世界中學生籃球錦標賽，能仁陳范柏彥籃下取分。（記者羅沛德攝）



世界中學生籃球錦標賽，能仁高承恩籃下取分。（記者羅沛德攝）

