棒球》一級賽事交給中職 亞運仍由棒協負責
2017/03/17 14:37
中華民國棒球協會秘書長林宗成。（資料照，記者何世昌攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕棒球國際一級賽事（奧運、經典賽、12強賽）的組、訓、賽，未來交由中華職棒負責，亞運以下層級仍由棒協負責，針對2018年雅加達亞運，棒協秘書長林宗成表示，總教練人選要等世大運結束才會決定。
林宗成指出，亞運仍由棒協負責組訓賽，是否由培訓隊總教練郭李建夫職掌兵符，要等世大運結束才有辦法決定，屆時陣容將以世大運國手為主力。
中職代秘書長王惠民指出，職棒球員是否支援亞運，要視選訓會議、各方協調等結果而定，目前無從回應，如果需要支援，中職也有腹案，將提交常務理事會討論。
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