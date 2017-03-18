NBA Live》林書豪8分5籃板 籃網飆外線超前綠衫軍

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 塞爾提克 16 24 71 籃網 21 21 65

第四節

決勝節，佛伊、尼寇森（Andrew Nicholson）、艾西三人飆進外線，籃網超前。

第三節

羅培茲放進2分，籃網下半場得分率先開張，隨後又在外線放冷箭，幫助球隊縮小差距，不過哈佛德（Al Horford）隨後在籃下放進兩分反擊，還造成犯規，但罰球沒進，錯失三分打的機會。籃網佛伊在罰球線上拿下2分後，林書豪再砍進關鍵三分彈，助隊超前。

綠衫軍馬上反擊，兩隊相互拉鋸，不過克勞德（Jae Crowder）三分球又幫助綠衫軍取得領先優勢，倒數階段，艾西（Quincy Acy）砍進三分，試圖幫助籃網反撲，但第3節打完，籃網仍以65：71暫時落後。

第二節

次節開賽，雙方你來我往，麥克丹尼爾斯（K.J. McDaniels）、汀維迪（Spencer Dinwiddie）輪流出手幫助籃網縮小差距。倒數2分半鐘，林書豪飆進三分，也是今天首度進球，隨後上籃遭對手犯規，並在罰球線上拿下2分，兩隊回到兩分差。

塞爾提克趁著籃網失誤，連拿4分，又將差距拉開，上半場打完，塞爾提克仍以45：37領先籃網。

籃網首節打完小幅落後塞爾提克。（取自籃網推特）

第一節

開賽，克勞德（Jae Crowder）、佛伊（Randy Foye）輪流飆進3分球，為比賽拉開序幕，羅培茲（Brook Lopez）也在外線得手，籃網取得領先。羅培茲、霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）連續攻下分數，塞爾提克暫停。

隨後塞爾提克拉出一波11：0攻勢，此時籃網進攻卻陷入乾旱，讓綠衫軍一舉把比數超前，今天先發上陣的林書豪則尚未有分數進帳，第一節打完，籃網以16：21落後。