中職》統一獅公佈新球衣 綠色正式消失

統一7-ELEVEN獅隊21日舉行新球衣發表記者會，高志綱（右起）、蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷分別穿著主、客場球衣亮相。中為統一7-ELEVEV 獅隊總經理蘇泰安。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅隊繼年初開訓發表全新隊徽與CI後，今天再發表2017全新主、客場實戰球衣，捨棄自職棒元年起就存在的代表色綠色，改採黑、白、橘做為嶄新的識別色，以「速度」、「氣勢」作為主、客兩套球衣的設計概念，呼應隊徽「剛毅」、「勇氣」、「榮耀」等象徵意涵。

獅隊領隊蘇泰安表示，經過將近1年的籌備，今年以推出全新風格的主、客場球衣，象徵球隊從改變中進步，重新再出發，感謝母公司的支持，讓球隊創立專屬的「UNILIONS」品牌，這是很重大的突破，未來統一企業集團、統一超商企業的識別將移至左手臂與隊徽放在一起。

統一7-ELEVEN獅隊21日舉行新球衣發表記者會，高志綱（右起）、蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷分別穿著主、客場球衣亮相。（記者羅沛德攝）