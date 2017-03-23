經典賽》本屆最狂對決 觸怒巴倫汀火球尾勁超嚇人（影音）
2017/03/23 08:39
〔體育中心／綜合報導〕波多黎各與美國今拚首座經典賽冠軍，23歲終結者狄亞茲（Edwin Diaz）可望再度後援，回顧他惹怒荷蘭巴倫汀飆出的98.1英里（約158公里）危險近身球，從後面角度來看球的尾勁格外嚇人。
狄亞茲21日與巴倫汀的對決堪稱整場比賽最精彩，前2球都飆出近100英里（約161公里）的快速球，起初讓巴倫汀點頭示意，後來狄亞茲第三顆球投出近身球，當場巴倫汀相當不爽，雙方球員一度要跑到球場上。
不過這些內角近身球也收到效果，狄亞茲下一球98英里外角球就讓巴倫汀站著不動遭三振，當下霸氣狂吼，沸騰全場。
相關新聞
- 經典賽》會跑的直球打不好 日本打者好苦惱（影音）
- 經典賽Live》美、波今爭霸 雙方先發出爐！
- 經典賽》主戰捕手打出名堂 美媒：Good Job！小林誠司
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 經典賽》6局好投備受肯定 菅野智之：學習經驗
推薦新聞
-
經典賽》輸美國仍感驕傲 日本這則推特瘋傳2017/03/23 09:07
-
經典賽》本屆最狂對決 觸怒巴倫汀火球尾勁超嚇人（影音）2017/03/23 08:39
-
經典賽》會跑的直球打不好 日本打者好苦惱（影音）2017/03/23 08:24
-
中職》從LamiGirls轉富邦天使 女神AMIS今發文感謝2017/03/23 07:59
-
「弟是最優秀射手」 柯瑞照樣6度馴弟2017/03/23 06:00