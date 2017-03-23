經典賽》本屆最狂對決 觸怒巴倫汀火球尾勁超嚇人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕波多黎各與美國今拚首座經典賽冠軍，23歲終結者狄亞茲（Edwin Diaz）可望再度後援，回顧他惹怒荷蘭巴倫汀飆出的98.1英里（約158公里）危險近身球，從後面角度來看球的尾勁格外嚇人。

狄亞茲21日與巴倫汀的對決堪稱整場比賽最精彩，前2球都飆出近100英里（約161公里）的快速球，起初讓巴倫汀點頭示意，後來狄亞茲第三顆球投出近身球，當場巴倫汀相當不爽，雙方球員一度要跑到球場上。

不過這些內角近身球也收到效果，狄亞茲下一球98英里外角球就讓巴倫汀站著不動遭三振，當下霸氣狂吼，沸騰全場。