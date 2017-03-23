經典賽》輸美國仍感驕傲 日本這則推特瘋傳
2017/03/23 09:07
日本球迷普遍對賽事結果感到滿意。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕日本昨以1：2輸給美國，連2屆在準決賽飲恨，球迷們雖然失望，但是普遍對於日本能在不靠大聯盟球星的情況下、與全明星美國戰到只有1分差感到光榮。
與美國一戰中，日本二壘手菊池涼介完全不怕美國的159公里火球，一棒轟出全壘打，中繼投手千賀滉大更展現超凡的宰制力，一上場就狂飆4次三振，若非兩次守備疏失雙雙掉分，美國還不一定能擊敗日本隊。
一則被瘋傳的日本推特寫道，日本在經典賽的結果固然讓人悔恨，但是日本職棒不比大聯盟還要差，「日本棒球用自己獨特的訓練方法，如今已變得如此茁壯。棒球真的很不可思議，即便Power跟身體素質不如人，還是能在同個舞台打得如此接近，我為日本棒球感到驕傲。」
相較於美國28人全大聯盟陣容，日本陣中除青木宣親外，全是日職球員。王貞治昨也認為，日本隊的比賽內容是及格的，投手的表現更超乎預期，日本隊可以抬頭挺胸回家。
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