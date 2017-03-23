經典賽》原來他這麼狂… 美媒讚嘆日本投手教練

美國媒體對日本投手教練權藤博有興趣。（取自MLB.TV）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊菅野智之、千賀滉大等投手本屆經典賽表現亮眼，吸引不少美國球探目光。有趣的是，有美國媒體對日本的投手教練權藤博比較有興趣，誇讚他在經典賽的牛棚調度之餘，還回顧他在1961年不可思議的鬼神菜鳥球季。

《棒球美國》記者J.J. Cooper寫道，權藤博從甘迺迪還是總統時就在職業球界，但漫長的教練生涯還是不如他的日職菜鳥年有名，當大家在21世紀談論投手1場球投120球太多時，權藤博在22歲負擔的局數全然不輸給活躍於1881-1891年的名人堂傳奇Charles Radbourn。

1961年，權藤博所屬的中日龍一季要打128場比賽，他竟然投了69場，身為球隊的王牌，有44場先發，包括32場完投；沒有先發時，他也是球隊最好的後援投手，整季貢獻中日龍該年所有局數的36.4%。

權藤博的成績如下，35勝19敗、防禦率1.70，32場完投、12場完封，429.1局被敲321安打，70次保送310次三振，每局被上壘率0.911。Cooper表示，「他的菜鳥數據像是某個人的生涯數據，太不可思議。」

該文也說，更不可思議的是權藤博還不是該年最強的投手，而是一名叫做稻尾和久的西鐵投手，該年總計奪下42勝，404局狂飆353次三振。然而，權藤博的投手生涯只有5年，也因此他在擔任投手教練時，比起其他日本教練更加關注投手工作量的問題。

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