經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」

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〔體育中心／綜合報導〕日本昨以1：2輸給美國，球迷們紛紛討論輸球關鍵，有人就在網路上表示，過了4年，日本不會打伸卡球的病還是治不好，「（2013年）從王建民那邊什麼教訓也沒學到。」

美國昨對日本推出洛克（Tanner Roark）擔任先發，他的球種相當單調，48球高達35球是二縫線速球，也就是所謂的伸卡球，使用比率72.9%，但是主投4局僅被敲2安打無失分，日本打者幾乎一籌莫展。

4年前，日本在複賽對上台灣時，也深受王建民的伸卡球所苦，建仔當時主投6局，僅被敲6支安打，無失分，讓日本陷入只差1顆好球就輸球的艱困局勢，最終靠著井端弘和的救命安打，將戰線拉至延長賽才贏球。

這次日本又被洛克的伸卡球封鎖，引起日本球迷高度關注，「從王建民那邊什麼都沒學到」、「日本好像都沒有這樣的投手」、「應該要改變一下指導方法，投手從小時候就被教說能投真正的直球才是王道」、「反正就是打不夠多所以不習慣吧」

根據球種網站顯示，洛克在2013-15年的伸卡球比率都超過5成，去年則變成四縫線速球17%、伸卡球44%、曲球12%、滑球14%、變速球10%，球種多變也讓他投出生涯年，繳出16勝10敗、防禦率2.83。

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王建民上屆經典賽封鎖日本隊。（資料照，記者廖耀東攝）