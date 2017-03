經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕日本昨以1:2輸給美國,球迷們紛紛討論輸球關鍵,有人就在網路上表示,過了4年,日本不會打伸卡球的病還是治不好,「(2013年)從王建民那邊什麼教訓也沒學到。」

美國昨對日本推出洛克(Tanner Roark)擔任先發,他的球種相當單調,48球高達35球是二縫線速球,也就是所謂的伸卡球,使用比率72.9%,但是主投4局僅被敲2安打無失分,日本打者幾乎一籌莫展。

4年前,日本在複賽對上台灣時,也深受王建民的伸卡球所苦,建仔當時主投6局,僅被敲6支安打,無失分,讓日本陷入只差1顆好球就輸球的艱困局勢,最終靠著井端弘和的救命安打,將戰線拉至延長賽才贏球。

這次日本又被洛克的伸卡球封鎖,引起日本球迷高度關注,「從王建民那邊什麼都沒學到」、「日本好像都沒有這樣的投手」、「應該要改變一下指導方法,投手從小時候就被教說能投真正的直球才是王道」、「反正就是打不夠多所以不習慣吧」

根據球種網站顯示,洛克在2013-15年的伸卡球比率都超過5成,去年則變成四縫線速球17%、伸卡球44%、曲球12%、滑球14%、變速球10%,球種多變也讓他投出生涯年,繳出16勝10敗、防禦率2.83。

