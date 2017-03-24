MLB》宋文華春訓初登板 感謝小小郭賢拜
2017/03/24 13:59
宋文華。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔記者倪婉君／綜合報導〕去年7月加盟教士，20歲的右投宋文華今天進行第一場小聯盟春訓比賽，最快飆出94英里（約151公里），他特別感謝賢拜郭泓志的指導，還勉勵自己：「學習再學習！」
宋文華今天面對高階1A的打者，投1局15顆球（10顆好球），被敲出2支安打，還送出1次三振。他在個人社群平台IG上表示，好久沒有比賽的感覺了，現在就好好調整準備下次的比賽。
去年加盟時，宋文華在教士主場受訪時說，「「我算是來到球隊的第一個亞洲人，也是以台灣的身分，我一定不是最後一個，希望有更多人更努力打球，一起來這個地方。」結果今年2月，小宋就多了一位「傳奇隊友」，也就是他口中的「大前輩」郭泓志。
郭泓志和教士簽約後，目前也在小聯盟調整，已進行4、5場比賽。小小郭除了不放棄的精神令人感佩，他也不吝於給小宋建議和指導。小宋很感謝這位大前輩的指導，並期許自己要更完美，學習再學習！
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