MLB》美簽遲遲沒下來 酒駕姜正浩歸隊日期不明

姜正浩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓已經接近尾聲，海盜隊韓籍重砲姜正浩卻還沒向球隊報到，今天也爆出他至今仍未拿到工作簽證，能不能趕上開季還是未知數。

姜正浩去年12月在南韓首爾酒駕肇事遭逮，這是他第三次酒駕被捕，駕照也被吊銷，最後遭南韓法院刑8個月，給予緩刑2年，姜正浩雖然能飛回美國參加大聯盟春訓，但他的工作簽證如今還沒有發下來。

對此，海盜隊總裁Frank Coonelly表示，球團會與姜正浩的經紀團隊合力解決問題，並向美國政府相關單位提供所需的資訊，希望官方能把工作簽證發給姜正浩，近期內應該就會有結果。

去年大聯盟颳起韓風，共有8位韓籍選手在美職奮鬥，人數創新高，其中姜正浩表現最亮眼，5月傷癒歸隊後，整季繳出21轟、62分打點，原本是經典賽南韓隊的中心打者，但最後因為酒駕遭除名。