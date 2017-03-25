MLB》美簽遲遲沒下來 酒駕姜正浩歸隊日期不明
2017/03/25 10:22
姜正浩。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓已經接近尾聲，海盜隊韓籍重砲姜正浩卻還沒向球隊報到，今天也爆出他至今仍未拿到工作簽證，能不能趕上開季還是未知數。
姜正浩去年12月在南韓首爾酒駕肇事遭逮，這是他第三次酒駕被捕，駕照也被吊銷，最後遭南韓法院刑8個月，給予緩刑2年，姜正浩雖然能飛回美國參加大聯盟春訓，但他的工作簽證如今還沒有發下來。
對此，海盜隊總裁Frank Coonelly表示，球團會與姜正浩的經紀團隊合力解決問題，並向美國政府相關單位提供所需的資訊，希望官方能把工作簽證發給姜正浩，近期內應該就會有結果。
去年大聯盟颳起韓風，共有8位韓籍選手在美職奮鬥，人數創新高，其中姜正浩表現最亮眼，5月傷癒歸隊後，整季繳出21轟、62分打點，原本是經典賽南韓隊的中心打者，但最後因為酒駕遭除名。
相關新聞
- MLB》馬林魚公布開幕戰先發 陳偉殷落後段輪值
- MLB》復出遇挫折 建仔麻吉張伯倫遭釋出
- MLB》曾遭球隊DFA 「50男」朴炳鎬春訓打擊超火燙
- MLB》金手套老將超帥氣 再秀背後傳球美技（影音）
- MLB》宋文華春訓初登板 感謝小小郭賢拜
推薦新聞
-
冰球賽事爆衝突 體育署長說話了2017/03/25 11:24
-
MLB》美簽遲遲沒下來 酒駕姜正浩歸隊日期不明2017/03/25 10:22
-
NBA》詹皇霸氣繳「準大三元」騎士捕黃蜂止敗2017/03/25 09:40
-
NBA》歐尼爾揭幕儀式 Kobe、禪師齊祝賀2017/03/25 09:36
-
NBA Live》林書豪14分3助攻 籃網慘敗巫師止連勝（影音）2017/03/25 09:15