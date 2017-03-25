網球》「辛然配」逆轉勝 大詹破邁阿密「魔咒」

「辛然配」挺進16強。（取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕號稱第五大滿貫的美國邁阿密網賽，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）延續上週印地安泉封后勢頭，女雙初登場後來居上， 5：7、7：5、10：7再挫捷克老冤家西妮雅可娃（Katerina Siniakova）／荷拉迪卡（Lucie Hradecka），開胡挺進16強，大詹也破除連4回在此一戰出局的心魔。

上週六印地安泉決賽，「辛然配」才直落2強壓這組捷克手下敗將，沒想到轉戰同樣女雙32籤的邁阿密大賽，無巧不巧先前爭冠人馬又提前在首輪狹路相逢。由於當地下起大雨，第5種子「辛然配」苦等數小時才上陣，熱機過慢失誤連連，開賽陷入1：5落後，儘管一度回穩追成5平，可惜辛吉絲關鍵發球局又失守，首盤拱手讓人。

次盤「辛然配」絕地反撲，互破之後持續拉鋸，盤末聯手再破荷拉迪卡的發球局，順勢扳回一城。戰線拉進「超級搶10」，臨場默契愈來愈好的「辛然配」乘勝追擊，前後排火力壓制住捷克老少，總計歷經1小時47分鐘苦戰驚險闖過頭關，賽後大詹也在臉書留言，開心慶賀逆轉勝，「克服不適經歷了艱難的第一輪比賽後，我想我們可以來一張勝利自拍。」

「辛然配」下個對手，將是澳洲組合巴蒂（Ashleigh Barty）／黛拉奎（Casey Dellacqua）對決克羅埃西亞芭諾妮（Mirjana Lucic-Baroni）／美國范德維奇（Coco Vandeweghe）的勝方。