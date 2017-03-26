中職》首度開季一軍先發 梁家榮目標穩定
2017/03/26 17:20
梁家榮。（記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／新北報導〕Lamigo桃猿隊作客富邦悍將主場，迎接本季首戰，內野手梁家榮生涯首度擔任開季先發三壘手，梁家榮說，今年春訓時狀況還不錯，希望能保持穩定。
梁家榮今年開季前就保持信心和正面態度，外籍的打擊教練貝茲也提點他很多。梁家榮說，以前過度鑽牛角尖在自己的缺點，今年他認為，包括開季先發在內，每次機會都應該要把握住，但把握機會的方式很多，他希望自己不要太過求好心切，修正缺點之餘也要記得自己的優點。
卡位開季先發成功，梁家榮說教練一定會安排能幫助球隊的人先發，如果教練安排別人，他會打從心底學習隊友優點，現在機會輪到他，他會盡力幫球隊贏球。
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