中職》陳鴻文挨滿貫砲 史耐德:相信他的能力

獅隊第五棒鄭鎧文於二局及八局，分別敲出陽春砲和滿貫砲。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天中信兄弟在洲際球場開幕戰對統一獅，最終以4:13落敗，美籍教頭史耐德首勝還要再等等。前7局打完兄弟4:9落後，8局上陳鴻文登板投球，面對前4棒打者1個都沒解決，還挨鄭鎧文滿貫砲，中繼1局失4分。

去年台灣大賽第6戰陳鴻文在9局上登板關門失利，投1局失3分苦吞敗投，最終義大犀牛4:3逆轉勝封王，今年經典賽陳鴻文對荷蘭和南韓出賽都承擔敗投，回到中職例行賽表現仍不理想。

今年陳鴻文定位為守護神，8局上球隊落後5分仍推出陳鴻文登板投球，史耐德解釋，陳鴻文已8天沒出賽，接下來兩天球隊休兵，所以讓他上來投球維持手感。

對於陳鴻文狀況，史耐德認為，陳鴻文投球和球種都很棒，挨打可能有各種原因，有可能信心還沒回來，還是相信他的能力。

兄弟開季兩場皆敗，投手群總計失21分，狀況並不理想，總教練史耐德表示，投手沒能搶到好球數，這一點必須加強，雖然輸球，不過球季還長，接下來還是按部就班。