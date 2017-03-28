MLB》王建民去年的驚奇 前中職洋投可望接棒

彼得可望搶下皇家牛棚最後一席。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年球季，我國旅美好手王建民靠著春訓好表現，最終搶下皇家牛棚最後一席；今年，這個位置可望由前中職洋投彼得（Peter Moylan）掙得，他在春訓精彩的表現已獲皇家隊肯定。

據《堪薩斯星報》報導，皇家將左投亞歷山大（Scott Alexander）下放小聯盟，目前春訓不在40人名單的投手僅剩彼得、曼尼斯（Seth Maness），後者才剛從手肘手術復出，本週才要投第一場比賽，意味彼得被定位在牛棚最後一席。

彼得去年在皇家出賽50場，防禦率3.43，季後尋求大聯盟合約沒有著落，再以小聯盟約回到皇家，除了代表澳洲打經典賽，本季春訓出賽8場僅掉1分，防禦率1.13，為自己掙得開幕戰就在牛棚的機會。

該文預測，皇家開季牛棚可能由彼得、楊恩（Chris Young）、伍德（Travis Wood）、邁納（Mike Minor）、索利亞（Joakim Soria）、史壯姆（Matt Strahm）與賀雷拉（Kelvin Herrera）組成。

去年此時，王建民也跟杜恩辛（Brian Duensing）、歐蘭朵夫（Ross Ohlendorf）等人強力競爭，最後順利攻下牛棚最後一席，開季就在大聯盟25人名單，讓不少球迷大呼感動。