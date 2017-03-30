網球》「辛然配」再挫手下敗將 邁阿密4強卡位

詹詠然（右）與「瑞士公主」辛吉絲闖進邁阿密網賽四強。（資料照，取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕號稱第五大滿貫的美國邁阿密網賽，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）在全美轉播的中央球場精彩出擊，6：4、6 ：2強壓先前才爆冷淘汰頭號種子的斯洛維尼亞克蕾帕（Andreja Klepac）／西班牙桑琪絲（Maria Jose Martinez Sanchez），第5種子「辛然配」再挫手下敗將笑納4強門票，也把近來北美地區連勝紀錄推進至8場。

詹詠然與辛吉絲這對最佳拍檔，延續印地安泉大賽5連勝且1盤未失的封后氣勢，轉戰邁阿密又連闖3關，準決賽將強碰第3種子印度米爾莎（Sania Mirza）／捷克史崔可娃（Barbora Strycova），勢必又有番硬仗。其實先前印地安泉8強，「辛然配」才直落2扳倒這組老冤家，這也是前世界女雙球后的辛吉絲與米爾莎拆夥後，接連2站都狹路相逢。

默契愈來愈好的「辛然配」，8強戰表現依舊沉穩，儘管形同黑馬的「斯西聯軍」來勢洶洶，率先破發2：1開局，不過「辛然配」很快回破咬成3平，即使對手再破超前，經驗豐富的她們毫不示弱，強勢雙破還以顏色，連下3局首盤到手。

次盤「辛然配」前後排已拚出信心，4：1、5：2拉開差距，順勢再見破發直落2出線，也取得對戰3連勝。包括2月卡達杜哈8強、3月印地安泉16強，以及如今邁阿密， 「辛然配」都成功壓制「斯西聯軍」。

這項男女共站賽事，女雙多達32籤，27歲的詹詠然日前開胡挺進次輪，已破除連4年在此一戰出局的心魔，如今 「辛然配」 合拍漸入佳境，更有機會乘勝追擊，她們也希望趕在紅土賽季前，朝連續第2座大賽冠軍邁進。