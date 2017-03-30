MLB》伸卡救援王涉嫌打妻子 遭禁賽15場
2017/03/30 09:27
法米利亞今年曾代表多明尼加打經典賽。（USA Today Sports）
〔記者林子翔／綜合報導〕去年季後陷入家暴案的大都會終結者法米利亞（Jeurys Familia），大聯盟官方今天作出判決，他將被禁賽15場比賽。
法米利亞去年10月31日因對妻子家暴遭到逮捕，當局指受害者胸部有傷痕，而且右臉頰也有擦傷。最後法米利亞支付1500美元後保釋。事後，他的妻子無意追究這起案件，撤銷告訴。
大聯盟官方今天宣布將法米利亞處15場禁賽，法米利亞也透過一份聲明表示，他否認當天有傷害妻子，「但是，我確實以不可接受的方式來處理事情，對自己非常失望，我很責備自己。」
大聯盟近年來對家暴案相當關注，雷耶斯（Jose Reyes）曾因涉嫌毆打妻子，儘管最後未被起訴，大聯盟仍開罰禁賽52場；洋基火球男查普曼（Aroldis Chapman）也曾涉及家暴案件，即使並未被逮捕或起訴，上季也被禁賽30場。
法米利亞上季繳出3勝、4敗、51次救援成功，防禦率2.55，77.2局投球中被敲63支安打，送出84次三振，被打擊率為2成20。
法米利亞。（資料照，美聯社）
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