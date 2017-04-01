中職》23字酸文鬧成大風波 球迷：以為愚人節企劃

林哲瑄（左）與林益全（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕林哲瑄在臉書暗酸隊友守備不積極，引爆富邦休息室風暴，由於事件越演越烈，又正值4月1日，一度讓球迷以為是愚人節特別計劃，還有富邦球迷希望一覺醒來就沒事了，可惜事與願違。

富邦前身義大曾在2015年4月1日愚人節，大整打擊狀況不好的陽冠威，賽前他被領隊告知被賣到業餘球隊，不僅逼出眼淚，連陽媽媽都信以為真，打電話來關切，陽冠威解釋半小時才讓媽媽安下心來，這項全隊聯合策動的特別企劃，影片在YouTube吸引近50萬人點閱，相當成功。

今年愚人節前夕，林哲瑄在臉書發文，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」暗指隊友守備不積極，一則只有23字的短貼文卻引爆休息室的不和諧，風波越演越烈，一度讓球迷誤認是不是又是富邦的愚人節企劃。

一名富邦球迷linestar就在PTT表示，「神全和釣蝦和其他人都是球隊明星，這樣像隔壁一樣內鬥有害無益，希望明天醒來發現這是富邦第一次愚人節玩笑」，但也有人說，「就算是你會覺得好笑？」、「如果是愚人節的話胡老闆怎麼可能會錯過...」、「醒醒吧不可能」

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短短23字臉書文引爆富邦休息室的不和諧。（取自網路）