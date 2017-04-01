中職》就是這幾球！林哲瑄氣到摔東西飆髒話（影音）

〔體育中心／綜合報導〕富邦外野手林哲瑄在臉書暗酸隊友守備不積極，昨受訪並未針對誰，但不少隊友看到，前天比賽時，林哲瑄就在林益全旁邊摔東西、罵髒話，發洩8：9輸給中信兄弟的怒氣。

今日出刊的《自由時報》報導，林哲瑄前天就在休息室發脾氣，原因是當天比賽蔣智賢在第1、3局、張志豪在第3局合計3顆往一壘方向的球，林益全都差點接到，卻因沒有撲球而形成3支安打。賽後，林哲瑄就發文寫道：「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」

富邦總教練葉君璋昨召開閉門調解會議，表示林益全在2014年曾因撲球造成左肩脫臼和肩關節唇破損，所以提醒過他非必要不要撲球，以免造成更大的傷害。

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