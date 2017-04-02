中職兩地雙重賽 今日賽事預告與轉播

早安，連假期間，自由體育替讀者獻上精采賽事!中華職棒四隊系列戰持續進行，下午一點，連三敗的富邦悍將於桃園國際棒球場對上近三勝的Lamogo桃猿，兩隊會有什麼表現，敬請期待!

隨後統一獅將與中信兄弟於新莊棒球場進行比賽，兩隊皆派出洋投，獅隊派出福瑞多擔任先發，兄弟則由伍鐸扛下先發大任。

今早籃網將對戰魔術，兩隊力拼止敗，目前籃網與魔術皆為聯盟倒數第一、二名，林書豪能否帶領籃網中止二連敗，喜愛書豪的粉絲，記得鎖定唷!

CPBL

13：05 富邦悍將vs.Lamigo桃猿@桃園棒球場（愛爾達足球、ELEVEN SPORTS、CPBL TV）

13：05 統一獅vs.中信兄弟@新莊棒球場（緯來育樂、愛爾達育樂、CPBL TV）

17：05 富邦悍將vs.Lamigo桃猿@桃園棒球場（愛爾達體育、愛爾達育樂、ELEVEN SPORTS、CPBL TV）

17：05 統一獅vs.中信兄弟@新莊棒球場（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）

NBA

06：00 魔術 vs.籃網（緯來體育、愛爾達體育）

03：30 湖人 vs.快艇（緯來體育08:30 D-Live）

NPB

12：00 西武 vs.火腿（FOX體育三台）

13：00 羅德 vs.軟銀（FOX體育）

13：00 中日 vs.巨人（愛爾達體育、緯來體育）