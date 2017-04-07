大專田徑賽》鄭兆村標槍擲破全國 秘訣是忽略那條線

大專田徑賽，鄭兆村標槍擲破全國紀錄。（田協提供）

〔記者林宗偉／台北報導〕輔仁大學男子標槍選手鄭兆村，今在全國大專田徑錦標賽丟出84.77公尺成績，一舉打破黃士峰在2016年寫下的83.51公尺全國紀錄，他透露，秘訣就是去忽略心中的那條「線」。

這場比賽也是台北世大運的第一場田徑測試賽，鄭兆村在第3擲便以83.51公尺，打破自己81.78公尺的個人最佳成績；第5擲時更進一步丟出84.77公尺，刷新黃士峰在2016年世界挑戰賽川崎站所締造的83.82公尺全國紀錄。

「第一擲其實看到線還是會怕。」鄭兆村透露，去年全大運就是因看到投擲線時，急著緩衝，造成右膝半月板挫傷，所以至今看到線都還有陰影，但第2擲時，他自知這樣下去也不是辦法，趕緊催眠自己現在是練習，想不到收到效果。

上個月鄭兆村在青年盃傷癒復出時，只擲出73.46公尺，如今終於跨越心中的那條「界線」，他笑說：「其實還是有點陰影。」不過在經歷燙傷、右膝挫傷等不如意，越來越能適時調整心態，正如家人所給的箴言：「該你的就是你的。」

大專田徑賽，鄭兆村標槍擲破全國紀錄。（田協提供）