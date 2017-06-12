中職》同隊資深、菜鳥巨砲互打 全壘打大賽對戰組合出爐
2017/06/12 15:16
林智勝、詹子賢全壘打首輪交手。（資料照）
〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽全壘打大賽以花東和非花東出身球員，分東西兩軍，經過抽籤，母隊中信兄弟的詹子賢和林智勝、富邦悍將陽冠威和吳宗峻預賽就碰頭，上屆因傷未出賽的朱育賢首輪將對上楊家維，上屆頂替出賽殺到決賽的陽耀勳，首輪將迎戰劉芙豪。
全壘打大賽首輪對戰組合：
詹子賢vs林智勝
朱育賢vs楊家維
陽冠威vs吳宗峻
陽耀勳vs劉芙豪
全壘打大賽名單。（記者徐正揚攝）
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