中職》同隊資深、菜鳥巨砲互打 全壘打大賽對戰組合出爐

林智勝、詹子賢全壘打首輪交手。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽全壘打大賽以花東和非花東出身球員，分東西兩軍，經過抽籤，母隊中信兄弟的詹子賢和林智勝、富邦悍將陽冠威和吳宗峻預賽就碰頭，上屆因傷未出賽的朱育賢首輪將對上楊家維，上屆頂替出賽殺到決賽的陽耀勳，首輪將迎戰劉芙豪。

全壘打大賽首輪對戰組合：

詹子賢vs林智勝

朱育賢vs楊家維

陽冠威vs吳宗峻

陽耀勳vs劉芙豪

全壘打大賽名單。（記者徐正揚攝）