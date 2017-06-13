羽球》邁向衛冕印尼賽第一步 戴資穎26連勝到手
2017/06/13 14:00
世界球后戴資穎順利闖入第二輪。（BadmintonPhoto提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕總獎金100萬美元的印尼頂級超級賽今天開打，女單頭號種子、球后戴資穎今天首輪面對日本三谷美菜津，輕鬆以21：8、21：12過頭關，朝衛冕邁進，也收下跨季26連勝。
戴資穎本週來到印尼尋求衛冕，她去年於印尼先後擊敗中國三朵金花，實至名歸拿下冠軍，今年則是來問鼎連霸。
面對世界排名18的三谷美菜津，戴資穎僅花費29分鐘，晉級第二輪，她將迎戰中國陳雨菲、印尼會外賽晉級選手的勝方，戴資穎表示，我自己狀態還不錯，但對方好像不太好，才會贏得比較輕鬆。
至於場館，戴資穎表示，風不大，大致還在掌握之中，對手三谷美菜津表示，戴資穎是很強大的對手，現場也有很多支持者。
超級系列賽女單以往都是周三開戰，這次則提前一天與混雙進行首輪賽事，小戴可望獲得一天休兵時間再戰。
戴資穎印尼賽首輪過關。（BadmintonPhoto提供）
戴資穎印尼賽首輪過關。（BadmintonPhoto提供）
戴資穎。（資料照，法新社）
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