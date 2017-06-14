MLB》明星賽大黑馬！柯瑞亞12萬票領先林多
2017/06/14 11:08
柯瑞亞。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布明星賽最新票選結果，太空人柯瑞亞（Carlos Correa）以爆發性的成績登游擊手人氣王，而運動家阿隆索（Yonder Alonso）本賽季驚人的開始，則讓他在一壘手的票數暫時領先群雄。
柯瑞亞在波多黎各鄉親的支持下，在游擊手部分以117萬6486票領先印地安人林多（Francisco Lindor）12萬多票高居第一。柯瑞亞本季貢獻0.294的打擊率、11支全壘打、40分打點的優異表現。
阿隆索則以超過4000票擠下老虎看板球星卡布雷拉（Miguel Cabrera），在一壘手部分拿下65萬1055票排名首位。阿隆索本季繳出0.310的打擊率、16支全壘打、36分打點的傑出成績，而這16轟已超越他的生涯最多的9支。
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