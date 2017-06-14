羽球》印尼頂級超級賽 王子維爆冷擊敗傳奇名將林丹
2017/06/14 22:57
王子維。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕總獎金100萬美元的印尼頂級超級賽爆冷門，台灣「夜市球王」王子維今出戰世界排名第八的中國傳奇名將林丹，王子維絲毫不畏懼，終場以21：16、21：18直落二，爆冷擊敗強敵，晉級16強。
王子維開賽就陷入1：5落後，但在首局中段急起直追，拉出6：1的攻勢，將比數扳成11平，接著雙方鏖戰至17：16時，王子維連下4城，漂亮拿下首局。
次局王子維趁勝追擊，在8：5領先時，連拿7分，取得全場最多的10分領先，林丹雖急起直追，一度扳成19：18落後一分，但王子維展現大將之風，拿下2分致勝分，驚奇擊敗兩屆奧運金牌林丹。
林丹和王子維生涯僅於2015年印度公開賽一次過招，當時林丹氣勢如虹以直落二拍落王子維，但兩年後王子維成功報了一箭之仇，快意晉級。
林丹。（資料照，法新社）
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