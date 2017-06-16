NBA》嗆詹皇是超級強隊始祖 格林封王遊行穿「嘲T」超搶鏡

勇士今天進行封王慶功大遊行。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士今年復仇成功，一雪去年總冠軍賽遭到逆轉的恥辱，今天進行奪冠大遊行，「追夢綠」格林（Draymond Green）身穿帶有嘲諷騎士的T恤，成為全場關注的焦點。

格林穿的T恤上印有「Quickie」的字樣和冠軍獎盃，大寫「Q」與騎士老闆的公司Quicken Loans字體一樣，格林也解釋其中含意：「騎士主場Quicken Loans Arena也是Q開頭，我們速戰速決的幹掉他們，迅速奪冠。」他也透露衣服是在克利夫蘭製造的，嘲諷意味十足。

受訪時談到超級強隊，格林表示，詹姆斯（LeBron James）是開啟超級強隊的始祖。詹皇曾在2012年離開克城轉戰熱火，與魏德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）組成三巨頭，4年內奪下2座總冠軍。

針對嘲諷T恤，騎士當家球星詹姆斯馬上在社群網站上幽默回應：「That's what she said, HUH?!?!? （她是這麼說的啊？）」讓球迷紛紛笑歪了腰，隊友紛紛點讚，連雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）和火箭哈登（James Harden）也都按讚。

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