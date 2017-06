NBA》嗆詹皇是超級強隊始祖 格林封王遊行穿「嘲T」超搶鏡

勇士今天進行封王慶功大遊行。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕金州勇士今年復仇成功,一雪去年總冠軍賽遭到逆轉的恥辱,今天進行奪冠大遊行,「追夢綠」格林(Draymond Green)身穿帶有嘲諷騎士的T恤,成為全場關注的焦點。

格林穿的T恤上印有「Quickie」的字樣和冠軍獎盃,大寫「Q」與騎士老闆的公司Quicken Loans字體一樣,格林也解釋其中含意:「騎士主場Quicken Loans Arena也是Q開頭,我們速戰速決的幹掉他們,迅速奪冠。」他也透露衣服是在克利夫蘭製造的,嘲諷意味十足。

受訪時談到超級強隊,格林表示,詹姆斯(LeBron James)是開啟超級強隊的始祖。詹皇曾在2012年離開克城轉戰熱火,與魏德(Dwyane Wade)、波許(Chris Bosh)組成三巨頭,4年內奪下2座總冠軍。

針對嘲諷T恤,騎士當家球星詹姆斯馬上在社群網站上幽默回應:「That's what she said, HUH?!?!? (她是這麼說的啊?)」讓球迷紛紛笑歪了腰,隊友紛紛點讚,連雷霆魏斯布魯克(Russell Westbrook)和火箭哈登(James Harden)也都按讚。

