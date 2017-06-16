NBA》船長想跳船？美媒爆保羅將與火箭金塊會面
2017/06/16 09:31
哈登將會與保羅聯手？（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕快艇當家球星「船長」保羅（Chris Paul）今夏將成為非受限自由球員，未來動向備受關注，快艇也對此嚴陣以待，根據《洛杉磯時報》報導，保羅計劃與火箭和金塊進行面談。
快艇於季後賽首輪遭爵士淘汰，保羅、喬丹（DeAndre Jordan）與葛瑞芬（Blake Griffin）是否拆夥引發討論，美媒日前爆料，保羅將慎重考慮降薪加盟馬刺的可能性，快艇為了留人，找來勇士奪冠幕後推手魏斯特（Jerry West）擔任球隊顧問，盼望能複製勇士封王方程式。
洛杉磯時報報導指出，一名匿名的NBA高層透露，保羅今夏將會與火箭和金塊會面，是否會加盟其中一隊令人好奇，當今聯盟第一控衛的一舉一動也成為外界關注的焦點。
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