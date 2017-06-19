MLB》重返先發投打俱佳摘勝 前田健太：我能投更長（影音）

〔體育中心／綜合報導〕睽違近兩週以先發之姿重返投手丘，道奇日投前田健太力繳5局失1分好投，還率先敲出2分打點二壘打，最終道奇挺過牛棚挨3轟亂流以8：7險勝紅人，前田摘下本季個人第5勝。

因局數過短被降為牛棚的前田健太今重回先發，前3局演出九上九下完全封鎖打者，自己還掃二壘打助道奇先馳得點，3局打完道奇已取得5：0領先。

4局下前田首度遭遇亂流，挨安又保送於1出局被攻佔滿壘，前田接著觸身保送丟掉此役唯一一分，普伊格（Yasiel Puig）及時美技守備助陣化解危機，前田5局投完僅用78球，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定換投。

前田健太擊出2分打點二壘打，上壘後笑開懷。（USA Today Sports）

6局上道奇再度炸裂將領先擴大到8：1，不料前田退場後牛棚聯合放火，6到8局動用3投挨3轟被追到8：7剩一分領先，此時道奇守備再度挺身而出，赫南德茲（Enrique Hernandez）用撞牆美技守住一分領先。

9局上道奇打線未再得分，9局下王牌終結者簡森（Kenley Jansen）登板關門，俐落2K演出三上三下守住勝利，簡森拿下本季第15場救援成功，開季至今未保送局紀錄推進至50局。

前田健太賽後受訪時感謝隊友守備幫忙，但也表示自己其實能投超過78球。道奇總教練羅伯斯對此回應，前田此役投出侵略性，照他們講好的去攻擊好球帶，但他想謹慎掌控前田的投球量因此決定換投，「他今天已經為我們做了很多了，我相信牛棚。」羅伯斯說，但拒絕透露前田未來的角色定位。

前田健太此役投打俱佳，喊話能投更長局數。（美聯社）

羅伯斯此役調度引發討論，他在賽後坦言原本要讓從3A上來支援的史都華（Brock Stewart）趕場接替前田，但因班機延誤才作罷，結果代班的3名牛棚挨3轟狂丟6分，8局下登板的拜耶茲（Pedro Baez）單局挨1轟及2支二壘打，但總教練堅持不願讓簡森提前上班。

「我不想用簡森取得4個出局數（即讓簡森在8局下2出局時登板），我已經這樣做很多次了。我相信拜耶茲，我想簡森的投球負擔已經夠了。」羅伯斯強調，表示簡森本季已有6次提前上班。

賽後受訪時回應，他很感謝總教練全力保護自己，但隨著比賽接近尾聲、他就想丟球。簡森回憶8局下紅人開轟時，牛棚電話響起，當時他跳起來準備熱身，卻發現教練叫的不是他令人難以置信，「但我知道他們很保護我，希望我能投得長長久久。」簡森總結。

簡森摘下本季個人第15次救援成功。（USA Today Sports）